В Заводском районе Пензы на 5 часов перекрыли участок дороги

05.04.2024 | 13:12

В пятницу, 5 апреля, в Пензе с 13:00 перекрыли движение на участке дороги от ул. Ленина до ул. Гагарина (вдоль территории Центра культуры и досуга).

Ограничение введено в связи проведением ремонтных работ на Гагаринском путепроводе и распространяется на все виды транспорта, пояснили в городском управлении ЖКХ.

Оно будет действовать до 18:00.

«В связи с проведением работ также изменены маршруты движения общественного транспорта», - добавили в управлении.

5 апреля в Пензе перекрыли затопленный участок дороги в районе гипермаркета «Леруа Мерлен».