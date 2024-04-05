В Заводском районе Пензы на 5 часов перекрыли участок дороги

В пятницу, 5 апреля, в Пензе с 13:00 перекрыли движение на участке дороги от ул. Ленина до ул. Гагарина (вдоль территории Центра культуры и досуга).
Ограничение введено в связи проведением ремонтных работ на Гагаринском путепроводе и распространяется на все виды транспорта, пояснили в городском управлении ЖКХ.
Оно будет действовать до 18:00.
«В связи с проведением работ также изменены маршруты движения общественного транспорта», - добавили в управлении.
5 апреля в Пензе перекрыли затопленный участок дороги в районе гипермаркета «Леруа Мерлен».
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀