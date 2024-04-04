В Пензенской области ситуация с паводком может ухудшиться

В Пензенской области опасаются, что обильные осадки, которые прогнозируются в скором времени, повлияют на ситуацию с паводком. Проблему обсудили в четверг, 4 апреля, на совещании в министерстве ЖКХ и ГЗН региона.
Помимо членов межведомственной паводковой комиссии, присутствовали представители ГУ МЧС России по области, ФГУ «Сурский гидроузел», администрации Пензы, а также ресурсники и главы муниципальных образований.
На данный момент на спад пошел уровень Сердобы, Колышлея, Ломовки, Вада. В зоне локального подтопления - 123 домовладения в Нижнеломовском районе.
За последние сутки поднялся уровень воды в Суре, Хопре и Узе.
«Касательно половодья и из-за того, что в ближайшие дни у нас ожидаются осадки (и достаточно, может быть, серьезные), будем готовиться, ну если не сказать к худшему, но к повышению уровня воды», - предупредил заместитель начальника Пензенского ЦГМС Александр Егоркин.
Глава министерства ЖКХ и ГЗН обратился к представителям муниципалитетов, назвав безответственным то, что жителям области предоставляют земельные участки под строительство в поймах или вблизи рек.
Он пообещал, что затронет этот вопрос на заседании правительства области, сообщили в пресс-службе регионального министерства ЖКХ и ГЗН.
Ранее сообщалось, что пик паводка в Пензенской области придется на текущую неделю.
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