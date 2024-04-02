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Общество

В Пензенской области пик паводка ожидается на этой неделе

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В Пензенской области паводок вступил в активную фазу. Самая неблагоприятная ситуация наблюдается в Сердобском и Нижнеломовском районах. Уровень воды в реках Сердобе и Ломовке превысил критические значения.

Так, на 14:00 вторника, 2 апреля, Сердоба достигла отметки 5 м 5 см - за сутки прибавилось 10 см воды.

«Данный уровень сохраняется на протяжении 16 часов», - уточнил в своем телеграм-канале глава Сердобского района Александр Бедикин.

В Нижнем Ломове, по данным на 1 апреля, уровень воды в реке достиг отметки 295 см. Критической считается 320 см. По улицам города курсирует автомобиль МЧС, оснащенный громкоговорителем. Жителей информируют о подъеме воды.

На подтопления жалуются и в других населенных пунктах, в их числе - поселок Мичуринский в Пензенском районе и село Грабово в Бессоновском.

«На территории Пензы ухудшение паводковой обстановки пока не прогнозируется. Специалисты Центра управления регионом внимательно мониторят обстановку в соцсетях», - сообщается в посте ЦУРа во «ВКонтакте».

По мнению специалистов, пик паводка придется на эту неделю.

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Источник — фото канала Александра Бедикина
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