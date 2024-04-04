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Общество

В Пензе пройдет традиционная акция по бесплатной проверке тонометров

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Жители Пензы смогут бесплатно проверить, насколько точны показания их домашних тонометров. С 7 по 9 апреля в областном центре пройдет акция «Будь уверен! Будь здоров!».

Выходные параметры приборов проверят специалисты Росстандарта, прием состоится на первом этаже здания № 20 на улице Комсомольской.

«По итогам проверки оборудования метрологи дадут заключение о показаниях тонометра, советы по устранению неисправности в случае ее выявления», - сообщили в пресс-службе администрации города.

7 апреля пензенцев ждут с 9:00 до 15:00, а 8-го и 9-го - с 9:00 до 16:00. Справки можно получить по телефону 8 (8412) 49-85-00.

Акция по проверке тонометров проходит в Пензе ежегодно. За время ее проведения с 2018 года через руки специалистов прошли более 60 тысяч приборов. Около 10% оказались с отклонениями от заявленных производителем технических или метрологических характеристик и были рекомендованы к замене.

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