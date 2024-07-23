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Общество

У пензенцев выявили патологии при бесплатном обследовании печени

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Во вторник, 23 июля, пензенцы смогли бесплатно проверить состояние печени на современном диагностическом оборудовании - аппарате «Фиброскан». У некоторых участников выявили патологии.

Акцию, приуроченную к неделе профилактики заболеваний жизненно важного органа, устроили в поликлинике центра специализированных видов медицинской помощи. Откликнулось более 50 человек.

«Итог первого дня следующий: проведенные обследования помогли выявить 8 случаев фиброза 3-й и 4-й степени, 24 случая стеатоза. По каждой выявленной патологии даны соответствующие рекомендации профильных специалистов», - сообщили в региональном минздраве.

Оценив востребованность акции, специалисты решили повторить ее для тех, кто не успел пройти обследование. Будет организован второй осмотр.

Кроме того, в четверг, 25 июля, в 10:00 по тому же адресу пензенцы смогут принять участие в художественной акции-флешмобе и внести свой вклад в создание рисунка на тему борьбы с гепатитом. Произведение появится на ограде медучреждения.

А в пятницу, 26-го числа, с 11:00 до 14:00 в районе Фонтанной площади желающих проверят на гепатит В и С с помощью экспресс-тестов. На вопросы горожан будет отвечать главный специалист по инфекционным болезням региона Джамиля Курмаева.

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Источник — фото регионального минздрава
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