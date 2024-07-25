Врач: Крапива может обжечь, а может принести организму пользу

25.07.2024 | 07:56

Обычную крапиву можно использовать с пользой для здоровья. Об этом «Известиям» рассказал врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

В России в основном произрастает 2 вида крапивы - жгучая и двудомная. На стеблях и листьях растения имеются трихомы - волоски, похожие на крохотные стеклянные ампулы, наполненные муравьиной кислотой, гистамином и холином. Соприкасаясь с кожей, наконечники «ампул» легко обламываются и оставляют царапины, через которые в кожу проникает жгучее вещество, вызывающее зуд и покраснение.

При контакте с листьями крапивы может развиться тяжелая аллергическая реакция.

«Как правило, контактная аллергия проявляется сильным зудом и сыпью на коже, также может развиться отек верхних дыхательных путей, который может привести к удушью. Справиться с легкой аллергической реакцией можно при помощи антигистаминных препаратов», - пояснил Иванов.

Если в течение 10–15 минут после приема лекарства самочувствие продолжает ухудшаться и нарастает одышка, следует немедленно вызвать скорую помощь.

Роман Иванов отметил, что в листьях крапивы содержатся витамины A, C и K, минералы - железо, кальций, магний, а также антиоксиданты, флавоноиды, каротиноиды.

«Имеются сведения о возможной пользе крапивы при лечении артрита, доброкачественной гиперплазии предстательной железы, сердечной недостаточности. Крапива уменьшает воспаление, помогает нормализовать артериальное давление и уровень сахара в крови, что особенно важно для людей с сахарным диабетом. Крапива также повышает уровень гемоглобина и оказывает общеукрепляющее действие на иммунную систему», - рассказал врач.

Положительные эффекты достигаются при употребления крапивы внутрь в виде отвара или чая. Настои и отвары применяются для ухода за волосами: они укрепляют фолликулы, уменьшают выпадение волос и предотвращают появление перхоти.

Однако у некоторых людей употребление крапивы может привести к негативным последствиям. Так, при употреблении крапивы внутрь может возникнуть раздражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, из-за чего начинаются изжога, боль в животе, диарея, предупредил врач.

Из-за высокого содержания щавелевой кислоты крапива не рекомендуется при заболеваниях почек, так как она может способствовать образованию камней. Также это растение не следует применять вместе с мочегонными или кроверазжижающими препаратами.