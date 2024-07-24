Эндокринолог рассказала, сколько можно съедать малины за день

24.07.2024 | 08:38

В июле идет сезон малины. Врач-терапевт, эндокринолог Елена Киселева рассказала «Известиям» о полезных свойствах этой ягоды и о том, сколько ее можно съедать за день.

По ее словам, костянки малины - именно так называются плоды этого растения - содержат около 11% разных сахаров, 1-2% органических кислот, в том числе винную и салициловую, 0,3% дубильных веществ. В косточках содержится до 22% эфирных масел.

Малина богата витаминами А, С, группы B и минералами - кальцием, железом, магнием, фосфором, калием, натрием, цинком, медью, марганцем, селеном.

«Свежая малина полезна для кожи и волос. Употребление ягоды способствует повышению упругости кожи, улучшается цвет лица, уменьшается пигментация, замедляется процесс старения, а также укрепляются и восстанавливаются волосы», - рассказала эндокринолог.

Из-за содержания салициловой кислоты малина является противовоспалительным, жаропонижающим, антитромботическим средством. Елена Киселева отметила: с этой целью лучше пить чай из листьев и стеблей растения, а не есть малиновое варенье. Также ягода обладает мочегонным свойством и способствует уменьшению отеков, а также снижает артериальное давление.

Полезна малина и для мужского организма: она положительно влияет на потенцию и способствует профилактике простатита.

У детей малина укрепляет иммунитет и стимулирует активность мозга, в то же время мягко успокаивая ребенка.

Врач отметила, что в день рекомендуется съедать не более 200 г малины. Ряд источников гласит, что не повредит и 400 граммов, но не за один прием.

С осторожностью следует относиться к ягоде людям, страдающим сахарным диабетом, гастритом или язвенной болезнью, «аспириновой» бронхиальной астмой, мочекаменной болезнью, а также подагрой или проблемами со свертыванием крови - склонностью к кровотечениям или, напротив, тромбозам.