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Общество

Пензенцы смогут бесплатно проверить точность домашних тонометров

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С 5 по 7 апреля Пенза присоединится к Всероссийской благотворительной акции «Будь уверен! Будь здоров!». В эти дни горожане и гости областного центра смогут проверить точность показаний своих домашних тонометров - приборов для измерения давления.

«Все, кто заботится о своем здоровье, ведет ежедневные записи в дневнике самоконтроля измерения артериального давления, имеет в своем арсенале домашних приборов тонометры. На основании их показаний принимаются решения, которые могут быть критически значимыми для жизни и здоровья», - пояснили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

Для того чтобы убедиться, что показания прибора точны либо, напротив, неверны, тонометр можно принести на бесплатный контроль выходных параметров.

Прием будут проводить специалисты ФБУ ЦСМ Росстандарта в Пензенской области по адресу: г. Пенза, ул. Комсомольская, 20 (Заводской район), на первом этаже, с 8:00 до 15:00.

В пресс-службе регионального минздрава добавили: за время проведения акции с 2018 года проверено более 60 тысяч приборов. Около 10% из них оказались с отклонениями от заявленных производителем технических или метрологических характеристик и были рекомендованы к замене.

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Источник — фото pixabay.com
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