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Общество

В Заре пятый дом для переселенцев планируют сдать в апреле

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В пензенском микрорайоне Заря завершается строительство пятого 8-этажного дома. Планируется, что объект сдадут до конца апреля.

Специалисты уже проложили наружные сети дренажа, дождевую и хозяйственно-бытовую канализацию, водопровод. Обустроена котельная.

В Заре пятый дом для переселенцев планируют сдать в апреле

«Сейчас все работы сфокусированы на внутренней и внешней отделке дома. Подрядчик монтирует лифты и осуществляет монтаж внутренних сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и вентиляции. Проводятся работы и по благоустройству территории», - сообщили в управлении капитального строительства города.

В Заре пятый дом для переселенцев планируют сдать в апреле

На соседней площадке возводят шестой дом. В одной из секций строения приступили к установке окон, специалисты прокладывают внутренние сети водо- и электроснабжения.

В Заре пятый дом для переселенцев планируют сдать в апреле

Готова площадка для строительства еще 2 многоэтажек. Сейчас там забивают сваи.

8 новых домов в Заре предназначены для переселенцев из аварийного жилья. Их возведение началось в 2023-м. В этом году должны построить 4 многоэтажки.

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Источник — фото УКС Пензы
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