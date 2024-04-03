В Заре пятый дом для переселенцев планируют сдать в апреле

03.04.2024 | 17:40

В пензенском микрорайоне Заря завершается строительство пятого 8-этажного дома. Планируется, что объект сдадут до конца апреля.

Специалисты уже проложили наружные сети дренажа, дождевую и хозяйственно-бытовую канализацию, водопровод. Обустроена котельная.

«Сейчас все работы сфокусированы на внутренней и внешней отделке дома. Подрядчик монтирует лифты и осуществляет монтаж внутренних сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и вентиляции. Проводятся работы и по благоустройству территории», - сообщили в управлении капитального строительства города.

На соседней площадке возводят шестой дом. В одной из секций строения приступили к установке окон, специалисты прокладывают внутренние сети водо- и электроснабжения.

Готова площадка для строительства еще 2 многоэтажек. Сейчас там забивают сваи.

8 новых домов в Заре предназначены для переселенцев из аварийного жилья. Их возведение началось в 2023-м. В этом году должны построить 4 многоэтажки.