В Заре достроили еще один дом для переселенцев из ветхого жилья

01.01.2024 | 13:53

Незадолго до наступления нового, 2024 года было получено разрешение на ввод в эксплуатацию 4-го из 8 запланированных многоквартирных домов в Заре для переселения граждан из ветхого и аварийного фонда.

Об этом сообщил на своих страницах в соцсетях глава Пензы Александр Басенко.

«Здание построено по современным технологиям с использованием монолитного каркаса. Подключены инженерные коммуникации, выполнена отделка фасада и внутренних помещений. В квартирах установлена сантехника, на кухне - газовая плита и раковина», - рассказал глава города.

В 2024 году возведут еще 4 дома для переселенцев.

У 5-го строители уже завершили монолитный каркас и перешли к кровле и отделке фасада. У 6-го дома в первой секции обустраивают ростверк, во второй - цокольный этаж, в третьей занимаются стенами второго этажа.