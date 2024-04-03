Пензенцам будет легче накопить на собственное жилье

03.04.2024 | 08:31

Во вторник, 2 апреля, Госдума приняла в первом чтении законопроект о формировании накоплений для покупки жилья.

Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил «Парламентской газете», что планируется внедрить в законодательство так называемые жилищные сберегательные вклады, позволяющие гражданам накапливать средства для улучшения условий.

Законопроект нацелен на поддержку граждан, не имеющих средств для покупки жилья и внесения первоначального взноса по ипотеке.

«Исходя из мировой практики, которая активно реализуется в ряде стран, они могут накопить деньги для того, чтобы приобрести жилье через определенный промежуток времени на выгодных условиях», - пояснил Аксаков.

Кредитная организация будет обязана принимать поступающие деньги от вкладчика либо от третьего лица. Проценты по договору будут начислять ежегодно. Срок договора не может быть меньше года. Затем накопления можно будет потратить либо полностью, либо в качестве первоначального взноса по ипотеке.

Сейчас система страхования банковских вкладов защищает до 1 млн 400 тыс. руб. Однако, по словам Аксакова, так как жилищные вклады могут быть больше этого показателя, в законопроекте прописано, что должна быть защищена сумма до 10 млн.