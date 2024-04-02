В Пензе перевозчик заплатит крупный штраф за работу без ГЛОНАСС

02.04.2024 | 10:15

Инспекторы территориального отдела Госавтодорнадзора по Пензенской области МТУ Ространснадзора по ПФО проверили 5 автобусов перевозчика ООО «Транспортный союз» и выяснили, что ни в одном из них не функционирует аппаратура спутниковой навигации ГЛОНАСС.

24 января на 624-м километре трассы М-5 осмотрели Ford Transit и ГАЗ, которые перевозили пассажиров по маршруту № 27 (Мясокомбинат - ТЦ «МегаПенза»). 5 февраля в районе Западной Поляны проверили 2 Mercedes-Benz, работавших на маршруте № 9м (ГПЗ-24 - ул. Мира), а на ул. Аустрина - Peugeot Boxer, следовавший по маршруту № 27.

В каждом случае отмечалось одно и то же грубое нарушение лицензионных условий: транспортные средства выпустили на линию без оснащения работающей аппаратурой спутниковой навигации.

Дело об административном правонарушении в отношении перевозчика рассмотрел Октябрьский районный суд г. Пензы.

Представитель ООО «Транспортный союз» сообщил, что предприятие признает вину, и пояснил: оборудование ГЛОНАСС было установлено на автобусах в соответствии с действующим законодательством РФ, однако нужно было провести ему диагностику и заменить сим-карты. Поэтому аппаратуру сняли с транспортных средств.

Не имея других машин и не желая ухудшить транспортное обслуживание населения, предприятие выпустило автобусы на линию без работающих приборов ГЛОНАСС.

Инспектор Ространснадзора в свою очередь обратил внимание, что ранее организации выдавалось предостережение о недопустимости нарушения.

Изучив материалы дела, суд отметил, что причины, по которым аппаратура на транспортных средствах отсутствовала или была установлена, но не работала, значения не имеют. ООО «Транспортный союз» признано виновным и оштрафовано на 200 тысяч рублей.