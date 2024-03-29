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Общество

В УЖКХ рассказали об отклонении столбов от оси в Пензе

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В пятницу, 29 марта, на сессии городской думы обсудили проблему падающих в Пензе бетонных опор.

«В прошлом году я говорил, чтобы вы обратили внимание, что столбы вдоль дорог стоят с наклоном от оси и это очень опасно. В этом году факты нашли подтверждение: на улице Суворова один - как говорится, первая ласточка. Хотелось бы знать, есть какой-то план по обследованию остальных объектов в этом году?» - поинтересовался депутат Сергей Лукичев у и. о. начальника УЖКХ Михаила Парастаева.

Тот ответил, что как такового плана нет.

«В принципе, все столбы, которые принадлежат «Универсал Сервису», примерно в таком положении находятся. Ежегодно мы им направляем письма и в устной форме тоже это говорим. В прошлом году у нас на Суворова упала одна опора, в этом году - еще одна», - признал Михаил Парастаев.

Лукичев предложил работать на опережение, чтобы предотвратить возможные трагедии.

«При проезде по городу, где отклонение от оси, обратите внимание. Вот на Сурском мосту при въезде такой - как он стоял под наклоном от оси в 20-25 градусов, так и стоит, я уже три года говорю. Он тяжелый, не дай бог, как говорится», - предупредил депутат.

Парастаев пообещал выполнить просьбу.

Последнее ЧП на улице Суворова случилось утром 27 марта: проезжую часть перегородил упавший столб, троллейбусная линия оказалась повреждена.

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