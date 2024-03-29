Сделан первый шаг для появления в области аквапарка и города-крепости

29.03.2024 | 11:33

В пятницу, 29 марта, депутаты регионального парламента внесли изменения в границы нескольких муниципалитетов. Речь идет о рабочем поселке Золотаревка, трех сельсоветах (Засечном, Леонидовском и Степановском) и двух районах (Пензенском и Бессоновском).

Эти новшества - первый шаг в реализации проекта по созданию туристского кластера «Золотаревский» в Пензенском районе.

В июне 2023 года стало известно о грандиозных планах строительства двух туристских комплексов с музеем, рестораном, гостевыми домами для археологов, городом-крепостью и другими объектами инфраструктуры. Тогда сроки реализации проекта не были обозначены. Теперь эти планы начали воплощаться в жизнь.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что после изменения границ муниципальных образований и перераспределения земли в Золотаревке будут организованы историко-музейный, гостиничный и спортивно-оздоровительный комплексы, аквапарк c бассейнами, глэмпинги.

За внесение изменений в документацию планирования и зонирования будет отвечать Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области.