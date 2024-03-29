Сетевое издание|18+|Пятница|29 мар 2024|12:06
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Бойцам СВО будет проще получить ветеранское удостоверение

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Правительство России упростило порядок получения статуса ветерана боевых действий и порядок выдачи удостоверения единого образца.

До сих пор для оформления статуса и удостоверения ветерана боевых действий обязательно требовалась копия контракта.

Теперь получить статус ветерана можно без нее. Будет достаточно документов о ранении (травмы, контузии) или о награждении государственной либо ведомственной наградой.

Как поясняется в телеграм-канале Правительства РФ, нововведения коснутся участников СВО, которые в результате боевых действий утратили свои контракты или не смогли оформить их должным образом.

Ранее стало известно, что участники добровольческих формирований в составе Росгвардии будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте