Бойцам СВО будет проще получить ветеранское удостоверение

29.03.2024 | 10:28

Правительство России упростило порядок получения статуса ветерана боевых действий и порядок выдачи удостоверения единого образца.

До сих пор для оформления статуса и удостоверения ветерана боевых действий обязательно требовалась копия контракта.

Теперь получить статус ветерана можно без нее. Будет достаточно документов о ранении (травмы, контузии) или о награждении государственной либо ведомственной наградой.

Как поясняется в телеграм-канале Правительства РФ, нововведения коснутся участников СВО, которые в результате боевых действий утратили свои контракты или не смогли оформить их должным образом.

Ранее стало известно, что участники добровольческих формирований в составе Росгвардии будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца.