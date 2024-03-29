Бойцам СВО будет проще получить ветеранское удостоверение

Правительство России упростило порядок получения статуса ветерана боевых действий и порядок выдачи удостоверения единого образца.
До сих пор для оформления статуса и удостоверения ветерана боевых действий обязательно требовалась копия контракта.
Теперь получить статус ветерана можно без нее. Будет достаточно документов о ранении (травмы, контузии) или о награждении государственной либо ведомственной наградой.
Как поясняется в телеграм-канале Правительства РФ, нововведения коснутся участников СВО, которые в результате боевых действий утратили свои контракты или не смогли оформить их должным образом.
Ранее стало известно, что участники добровольческих формирований в составе Росгвардии будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца.
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