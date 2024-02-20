Правила выдачи удостоверения ветерана боевых действий расширили

20.02.2024 | 07:49

Участники добровольческих формирований в составе Росгвардии будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца.

Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным. Документ размещен на официальном сайте кабмина.

Речь идет о гражданах, вступивших в добровольческие формирования для содействия выполнению задач, возложенных на войска национальной гвардии России, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года.

Удостоверение будет подтверждать статус ветерана боевых действий и право на льготы. В частности, это льготы по налогу на имущество, компенсация расходов на оплату ЖКУ, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Также ветеранам боевых действий полагается ежемесячная денежная выплата.

«Принимать решение о выдаче удостоверения будет специальная комиссия, созданная приказом командующего округом войск национальной гвардии России. Также комиссия будет направлять удостоверение в воинскую часть, на базе которой создано добровольческое формирование. Для того чтобы получить удостоверение ветерана боевых действий, гражданин должен подать заявление на имя командира этой воинской части», - говорится в сообщении кабмина.

Если документы, подтверждающие участие в добровольческом формировании, были утеряны, должностные лица воинской части, где проходит службу доброволец, будут заниматься их розыском самостоятельно.