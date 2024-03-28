В Госдуму внесут проект закона о выплатах пострадавшим в ТЦ

28.03.2024 | 08:42

В Госдуму будет внесен законопроект, обязывающий владельцев страховать объекты с массовым пребыванием людей и выплачивать компенсации пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Речь идет, в частности, о торговых центрах, кафе, ресторанах и развлекательных заведениях.

Об этом «Парламентской газете» рассказал заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев.

За гибель посетителя ЧС собственник выплатит 2 млн рублей, а в случае травм размер компенсации за вред здоровью определит Правительство РФ. Если же во время пожара пострадает имущество посетителей, сумму рассчитают по гражданскому законодательству.

Законопроект предусматривает обязательное страхование здания на сумму, способную покрыть вышеуказанные компенсации.

Параллельно Николай Журавлев предлагает ввести административную ответственность за неисполнение требований. Для юрлиц штраф за отсутствие страховки составит до 200 тысяч рублей, а их деятельность могут приостановить на срок до двух месяцев.