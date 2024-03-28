На оценку репродуктивного здоровья пензенцев выделят 111 млн рублей

28.03.2024 | 12:50

У жителей Пензенской области хотят проверить репродуктивное здоровье. Прежде всего это коснется бездетных граждан.

Об этом в четверг, 28 марта, во время прямого эфира, организованного региональным ЦУРом в соцсети «ВКонтакте» рассказала директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Елена Аксенова.

По ее словам, углубленная диспансеризация лиц репродуктивного возраста направлена на выявление заболеваний, которые мешают наступлению беременности. В этом году запланировано осмотреть более 30 000 жителей региона в возрасте от 19 до 49 лет.

«Это и мужчины, и женщины, примерно 50 на 50», - пояснила Аксенова.

На такое исследование здоровья населения из бюджета выделят 111 млн рублей.

Пройти углубленную диспансеризацию порекомендуют специалисты при обычном профосмотре или же участковые терапевты.

На первом этапе оценки репродуктивного здоровья у женщин проведут следующие процедуры: осмотр акушером-гинекологом, пальпация молочных желез, осмотр шейки матки с забором материала на исследование, микроскопическое исследование влагалищных мазков, цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала, анализы для выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза (для пациенток 18-29 лет).

Мужчин осмотрит врач-уролог или врач-хирург, прошедший соответствующую подготовку.

Если на первом этапе выявят какие-либо патологии, заболевания, то пациента отправят на дальнейшее обследование.

Женщин на втором этапе ждут: лабораторные исследования мазков для выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР (для пациенток 30-49 лет), УЗИ органов малого таза в начале или середине менструального цикла, УЗИ молочных желез, повторный осмотр акушером-гинекологом.

Мужчинам назначат спермограмму, анализы на возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом ПЦР, УЗИ предстательной железы и органов мошонки, повторный осмотр у врача-уролога (хирурга).

Ранее стало известно, что в Пензе молодоженам вместе со свидетельством о заключении брака начали выдавать так называемый сертификат здоровья. Обладатели документа в течение года смогут пройти бесплатное обследование в отделении охраны репродуктивного здоровья перинатального центра областной больницы имени Н. Н. Бурденко и получить рекомендации врачей.