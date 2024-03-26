В Пензе молодоженов начали направлять на медобследование

26.03.2024 | 18:56

В Пензе молодоженам вместе со свидетельством о заключении брака начали выдавать так называемый сертификат здоровья - направление на медицинское обследование.

С такой инициативой прошлым летом выступил глава регионального минздрава Вячеслав Космачев. Он подчеркнул тогда, что в регионе стали уделять особое внимание охране репродуктивного здоровья подростков и молодежи. Задача - донести до аудитории, что к процессу рождения детей надо подходить ответственно.

«Не все хорошо понимают, что молодые родители иногда, вступая в брак, имеют массу сопутствующих заболеваний, которые не дают возможности приступить сразу к процессу рождения детей. Мы рассматриваем вопрос, чтобы молодых родителей системно обследовать после бракосочетания, чтобы увеличить процент беременностей и рождения детей», - отметил Космачев.

Во вторник, 26 марта, в минздраве заявили, что процесс запущен. Обладатели сертификата в течение года смогут пройти бесплатное медицинское обследование в отделении охраны репродуктивного здоровья перинатального центра областной больницы имени Н. Н. Бурденко и получить рекомендации врачей.

«Первичный прием осуществляется по предварительной записи в рабочие дни с 8:00 до 15:30 по телефону регистратуры 8(8412) 45-54-69», - уточнили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.