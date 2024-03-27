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Общество

Пензенцев могут оштрафовать за прослушивание популярных песен

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Минюст РФ начал процедуру признания популярной певицы Аллы Пугачевой иноагентом. Это значит, что за прослушивание ее песен в некоторых случаях может грозить штраф.

Как пишет «Парламентская газета» со ссылкой на депутата Гордумы Виталия Милонова, если процедуру доведут до конца, то трансляция песен Пугачевой без указания, что исполнительница - иноагент, грозит штрафом.

«Поэтому если где-то на массовых мероприятиях или в местах публичного пребывания людей - в барах, ресторанах, клубах, на дискотеках и так далее - будут включать песни Пугачевой без соответствующего предупреждения, за это, конечно, будет полагаться ответственность», - отметил Милонов.

Согласно закону, который вступил в силу 1 декабря 2022 года, размер штрафа за отсутствие плашки иноагента для должностных лиц - до 5 000 рублей, для юридических - до 50 000 рублей.

За прослушивание песен Пугачевой дома без наушников к ответственности привлекать не должны.

«Вы же не можете сами себе объявлять «звучит песня иностранного агента». И даже если «запрещенные» песни вдруг услышат соседи, максимум, что человеку будет грозить, - ответственность за нарушение тишины и порядка в установленное время», - объяснил изданию адвокат.

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