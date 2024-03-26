«Правило пяти секунд»: можно ли есть подобранную с пола пищу

26.03.2024 | 07:53

«Быстро поднятое не считается упавшим» - такого принципа придерживаются многие люди. В Роспотребнадзоре рассказали, когда может действовать так называемое правило пяти секунд - концепция, которая разрешает есть упавшую на пол еду, если поднять ее в течение этого времени.

Рекомендации экспертов опубликовала «Парламентская газета».

Специалисты предупредили: прежде чем использовать это правило, нужно ответить на три вопроса.

Вопрос первый: чистый ли пол? Если по нему ходили в грязной обуви или там недавно лежало домашнее животное, то на поверхности наверняка в большом количестве есть болезнетворные бактерии.

Вопрос второй: что именно упало? Сухой продукт - крекер или печенье - загрязнится меньше, чем влажный (например, кусок пиццы). А прокатившиеся по полу овощи и фрукты можно просто помыть.

Вопрос третий: на что упала пища? Ее загрязнение во многом зависит от напольного покрытия. Бутерброд, упавший на ковер, из-за небольшого контакта с поверхностью загрязнится меньше, чем упавший на ламинат.

В Роспотребнадзоре напомнили, что если человек съел упавший на пол продукт без всяких негативных последствий, то это не означает, что в следующий раз его организм будет также устойчив.