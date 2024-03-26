Сетевое издание|18+|Вторник|26 мар 2024|12:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

«Правило пяти секунд»: можно ли есть подобранную с пола пищу

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


«Быстро поднятое не считается упавшим» - такого принципа придерживаются многие люди. В Роспотребнадзоре рассказали, когда может действовать так называемое правило пяти секунд - концепция, которая разрешает есть упавшую на пол еду, если поднять ее в течение этого времени.

Рекомендации экспертов опубликовала «Парламентская газета».

Специалисты предупредили: прежде чем использовать это правило, нужно ответить на три вопроса.

Вопрос первый: чистый ли пол? Если по нему ходили в грязной обуви или там недавно лежало домашнее животное, то на поверхности наверняка в большом количестве есть болезнетворные бактерии.

Вопрос второй: что именно упало? Сухой продукт - крекер или печенье - загрязнится меньше, чем влажный (например, кусок пиццы). А прокатившиеся по полу овощи и фрукты можно просто помыть.

Вопрос третий: на что упала пища? Ее загрязнение во многом зависит от напольного покрытия. Бутерброд, упавший на ковер, из-за небольшого контакта с поверхностью загрязнится меньше, чем упавший на ламинат.

В Роспотребнадзоре напомнили, что если человек съел упавший на пол продукт без всяких негативных последствий, то это не означает, что в следующий раз его организм будет также устойчив.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте