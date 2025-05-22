В Пензе зацепер рискнул жизнью и покрасовался на крыше вагона

22.05.2025 | 09:19

В Пензе был замечен подросток, катающийся на крыше вагона товарного поезда. Кадры с зацепером размещены в Сети.

На записи видно, что парень стоит во весь рост, подняв руки и приветствуя зрителей. Затем он идет к краю вагона и спускается на сцепку, по-видимому собираясь спрыгнуть на ходу.

«Такое увлечение может стоить жизни», - предупредил автор поста.

Комментаторы поддержали его.

«У нас в детстве так мальчишку притянуло насмерть, у второго ожоги были сильные внутри, еле выжил», «Головой нужно думать. Это же так опасно - упасть под колеса», «Мы в детстве цеплялись за последний вагон и прыгали в снег. Но чтобы наверх... Мы понимали, что там ток», - пишут они.

13 июня 2020 года на станции Заречный Парк погиб 14-летний подросток, который забрался на крышу грузового поезда, желая впечатлить приятелей. Юноша получил электротравму и скончался на месте.

Риск летального исхода не останавливает подростков. Уже в августе того же года вновь появилось видео с тинейджером на крыше электрички.