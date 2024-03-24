Не справляющимся с тревожностью пензенцам можно сходить в храм

24.03.2024 | 11:43

Трагические события, такие как теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта, вызывают у людей всплеск тревожности. В некоторых случаях с ней сложно справиться.

Здесь могут помочь советы психолога, доктора психологических наук Тахира Базарова, которые приводит «Парламентская газета».

Специалист подчеркнул, что в такое время самое важное - быть рядом с близкими и чаще обниматься, поддерживать друг друга, проявлять чуткость.

«Нужно позволять себе молчать, но быть очень внимательными друг к другу. Если вы вдруг видите, что человек ведет себя неадекватно, у него либо высокий уровень эмоциональности, либо, наоборот, депрессивности, надо искать специалиста», - отметил эксперт.

Также он посоветовал заняться тем, что успокаивает: уединиться, включить музыку, любимый фильм, начать петь.

Снятию тревожности может помочь и поход в храм.

«Даже людям, которые не сильно религиозны. Поставить свечку, постоять. Послушать песнопение тоже помогает», - разъяснил психолог.

По последним данным, во время теракта в «Крокус сити холле» погибли 133 человека, в их числе трое детей, 152 пострадали. Некоторые люди пропали без вести, об их судьбе ничего не известно.

После трагедии в Пензенской области, как и по всей стране, усилили меры безопасности, призвали граждан быть бдительными и сообщать о подозрительных предметах и лицах в местах скопления людей, отменили массовые мероприятия.