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Общество

Пензенцы несут к Дому молодежи цветы в память о погибших в теракте

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В Пензе у Дома молодежи (Кирова, 51) открыли импровизированный мемориал памяти жертв теракта в подмосковном Crocus City Hall.

Пензенцы несут к Дому молодежи цветы в память о погибших в теракте

«Красногорск. Скорбим. 22.03.2024», - гласит краткая надпись на доске.

Пензенцы несут к Дому молодежи цветы в память о погибших в теракте

Горожане несут цветы, свечи, игрушки, бумажных журавликов.

Пензенцы несут к Дому молодежи цветы в память о погибших в теракте

Трагедия произошла в Красногорске Московской области в пятницу, 22 марта, около 20:00. Перед концертом группы «Пикник» в Crocus City Hall неизвестные устроили массовый расстрел. Кроме того, в здании после взрыва начался пожар.

Пензенцы несут к Дому молодежи цветы в память о погибших в теракте

По данным на 12:52 субботы, 23 марта, число погибших составило 115 человек. Разбор завалов продолжается.

Пензенцы несут к Дому молодежи цветы в память о погибших в теракте

В Пензенской области в знак скорби приспущены флаги на государственных и муниципальных учреждениях. С 00:00 23 марта до 00:00 25-го запрещены массовые развлекательные мероприятия, приостановлена деятельность ночных клубов, досуговых заведений и аналогичных объектов.

В регионе усилена охрана объектов с массовым пребыванием людей, проводятся внеплановые проверки антитеррористической защищенности и пожарной безопасности в торговых центрах, кинотеатрах, концертных залах, образовательных организациях. Кроме того, проверяется наличие замков на дверях подвалов и чердаков.

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