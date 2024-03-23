Пензенцы несут к Дому молодежи цветы в память о погибших в теракте

23.03.2024 | 13:36

В Пензе у Дома молодежи (Кирова, 51) открыли импровизированный мемориал памяти жертв теракта в подмосковном Crocus City Hall.

«Красногорск. Скорбим. 22.03.2024», - гласит краткая надпись на доске.

Горожане несут цветы, свечи, игрушки, бумажных журавликов.

Трагедия произошла в Красногорске Московской области в пятницу, 22 марта, около 20:00. Перед концертом группы «Пикник» в Crocus City Hall неизвестные устроили массовый расстрел. Кроме того, в здании после взрыва начался пожар.

По данным на 12:52 субботы, 23 марта, число погибших составило 115 человек. Разбор завалов продолжается.

В Пензенской области в знак скорби приспущены флаги на государственных и муниципальных учреждениях. С 00:00 23 марта до 00:00 25-го запрещены массовые развлекательные мероприятия, приостановлена деятельность ночных клубов, досуговых заведений и аналогичных объектов.

В регионе усилена охрана объектов с массовым пребыванием людей, проводятся внеплановые проверки антитеррористической защищенности и пожарной безопасности в торговых центрах, кинотеатрах, концертных залах, образовательных организациях. Кроме того, проверяется наличие замков на дверях подвалов и чердаков.