Чудовищный теракт в Crocus City Hall потряс всю страну

В Красногорске Московской области перед концертом группы «Пикник» в Crocus City Hall неизвестные массово расстреляли людей. Убиты десятки человек, много раненых.
Трагедия произошла около 20:00 в пятницу, 22 марта. По словам очевидцев, в здание зашли люди в камуфляжных костюмах с автоматами. Они открыли огонь по посетителям, сообщает Lenta.ru.
В Сети опубликовано множество страшных кадров, которые впечатлительным лучше не смотреть. На одном из видео загнанных в угол людей расстреливают в упор. На другом народ в панике бежит к выходу, на полу трупы.
По данным telegram-канала Baza на 20:25, убиты 12 человек, 35 пострадали. В 20:40 telegram-канал «112» сообщал уже о 40 погибших и 50 раненых.
Кроме этого, в здании произошел взрыв, после чего Crocus City Hall охватил пожар. К месту ЧП направлены бойцы СОБР и ОМОН, сообщило ТАСС. Пожар тушат с вертолетов.
По данным SHOT на 21:37, здание, где забаррикадировались стрелки, начали штурмовать.
Около 22:10 ситуацию прокомментировали в ЦОС ФСБ: «Предварительно, 40 погибших и более 100 пострадавших в результате теракта в комплексе на данный момент».
Источник видео - t.me/breakingmash.
Источник фото - t.me/shot_shot.
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