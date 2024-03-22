Чудовищный теракт в Crocus City Hall потряс всю страну

22.03.2024 | 21:30

В Красногорске Московской области перед концертом группы «Пикник» в Crocus City Hall неизвестные массово расстреляли людей. Убиты десятки человек, много раненых.

Трагедия произошла около 20:00 в пятницу, 22 марта. По словам очевидцев, в здание зашли люди в камуфляжных костюмах с автоматами. Они открыли огонь по посетителям, сообщает Lenta.ru.

В Сети опубликовано множество страшных кадров, которые впечатлительным лучше не смотреть. На одном из видео загнанных в угол людей расстреливают в упор. На другом народ в панике бежит к выходу, на полу трупы.

По данным telegram-канала Baza на 20:25, убиты 12 человек, 35 пострадали. В 20:40 telegram-канал «112» сообщал уже о 40 погибших и 50 раненых.

Кроме этого, в здании произошел взрыв, после чего Crocus City Hall охватил пожар. К месту ЧП направлены бойцы СОБР и ОМОН, сообщило ТАСС. Пожар тушат с вертолетов.

По данным SHOT на 21:37, здание, где забаррикадировались стрелки, начали штурмовать.

Около 22:10 ситуацию прокомментировали в ЦОС ФСБ: «Предварительно, 40 погибших и более 100 пострадавших в результате теракта в комплексе на данный момент».

Источник видео - t.me/breakingmash.

Источник фото - t.me/shot_shot.