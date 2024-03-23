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Общество

Белгородцы прибыли в Пензу в поезде из 16 вагонов

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Ранним утром субботы, 23 марта, в Пензу прибыли более 800 человек из Белгородской области - школьники и сопровождающие их педагоги. Это самая большая группа из всех, которые уже побывали в регионе: в железнодорожном составе насчитывалось 16 вагонов.

Белгородцы прибыли в Пензу в поезде из 16 вагонов

По словам министра труда, соцзащиты и демографии Пензенской области Алексея Качана, все пункты временного размещения (на базе детских лагерей отдыха «Звездочка» и «Юность», парк-отеля «Кленовая роща», санаториев «Надежда» и «Заречье», гостиниц спорткомплексов «Олимпийский» и «Буртасы») готовы к приему детей.

Белгородцы прибыли в Пензу в поезде из 16 вагонов

Для перевозки белгородцев выделили автобусы, машины сопровождения, кареты скорой помощи. Безопасность в пунктах временного размещения обеспечили сотрудники полиции и росгвардейцы.

Белгородцы прибыли в Пензу в поезде из 16 вагонов

Среди прибывших - 133 юных спортсмена, некоторые в январе уже проходили сборы на базе пензенских спорткомплексов «Буртасы» и «Олимпийский», сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Белгородцы прибыли в Пензу в поезде из 16 вагонов

Планируется, что дети из Белгородской области пробудут на Пензенской земле 21 день. Однако в случае необходимости и с согласия родителей их пребывание может продлиться до конца учебного года.

Белгородцы прибыли в Пензу в поезде из 16 вагонов

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Источник — фото правительства Пензенской области
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