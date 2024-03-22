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Общество

Названо число белгородцев, приезжающих в Пензу

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В пятницу, 22 марта, на заседании оперативного штаба Пензенской области обсуждался грядущий приезд детей и взрослых из Белгородской области и организация их пребывания в Сурском крае.

19 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что из-за обстрелов ВСУ из региона в другие субъекты РФ вывезут около 9 тысяч детей. Часть из них направится в Пензу.

«Вчера окончательно принято решение о доставке в Пензенскую область группы детей. Сегодня у нас начинается комплектация состава. Всего у нас будет 808 человек, из них 732 ребенка. Из состава этих детей - 133 спортсмена. 76 сопровождающих, из них 17 тренеров. Предварительно, 62 сопровождающих остаются на территории Пензенской области и 26 возвращаются в Белгородскую область», - раскрыл подробности приема белгородских гостей Олег Мельниченко.

Он проинформировал, что заявленный срок проживания - 21 день, далее его определят в соответствии с развитием оперативной обстановки в Белгородской области и согласованием с родителями детей.

Сейчас в пунктах временного размещения созданы все социально-бытовые условия для приема детей, в каждом из них круглосуточно работает медицинский пост. Для юных белгородцев организуют учебный процесс (как в очном, так и в дистанционном формате), а для ребят-спортсменов - тренировки.

С начала 2024 года в Пензенской области побывали несколько групп белгородских детей. Их разместили в детском лагере «Звездочка» в Заречном и на базе отдыха «Чистые пруды». Для ребят, занимающихся спортом, организовали тренировки во дворцах спорта «Олимпийский» и «Буртасы».

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