Новая транспортная развязка на трассе М-5 готова на 93%

22.03.2024 | 21:19

Развязка на 624-м километре трассы М-5 «Урал» готова на 93%. Об этом в пятницу, 22 марта, в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Басенко.

На данный момент строительство дороги и съездов с нее полностью завершено.

«В ближайшее время подрядчик приступит к устройству электроосвещения, прохожей части, окраске стыков блоков пролетного строения и лестничных сходов», - рассказал Александр Басенко.

Идут работы по прокладке ливневки, переустройству газовых сетей. Предусмотрены тротуары с перилами, опоры для светофоров и остановка общественного транспорта.

«Плюс остается при наступлении благоприятных погодных условий покрасить пролетные строения, опоры путепровода, подпорные стенки, на проезжей части нанести разметку с помощью термопластика», - добавил глава города.

Сдать объект планируют раньше срока - уже этим летом. Развязка соединит Зарю и Арбеково через проспект Строителей. Предусмотрены четыре полосы движения, восемь съездов и два местных проезда.