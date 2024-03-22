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Общество

Новая транспортная развязка на трассе М-5 готова на 93%

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Развязка на 624-м километре трассы М-5 «Урал» готова на 93%. Об этом в пятницу, 22 марта, в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Басенко.

На данный момент строительство дороги и съездов с нее полностью завершено.

Новая транспортная развязка на трассе М-5 готова на 93%

«В ближайшее время подрядчик приступит к устройству электроосвещения, прохожей части, окраске стыков блоков пролетного строения и лестничных сходов», - рассказал Александр Басенко.

Новая транспортная развязка на трассе М-5 готова на 93%

Идут работы по прокладке ливневки, переустройству газовых сетей. Предусмотрены тротуары с перилами, опоры для светофоров и остановка общественного транспорта.

Новая транспортная развязка на трассе М-5 готова на 93%

«Плюс остается при наступлении благоприятных погодных условий покрасить пролетные строения, опоры путепровода, подпорные стенки, на проезжей части нанести разметку с помощью термопластика», - добавил глава города.

Новая транспортная развязка на трассе М-5 готова на 93%

Сдать объект планируют раньше срока - уже этим летом. Развязка соединит Зарю и Арбеково через проспект Строителей. Предусмотрены четыре полосы движения, восемь съездов и два местных проезда.

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Источник — фото, видео из тг-канала Александра Басенко
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