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Общество

Развязку на 624-м километре трассы М-5 откроют уже летом

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В пятницу, 26 января, глава Пензы Александр Басенко рассказал у себя в соцсетях, по какому графику будут доделывать развязку на 624-м километре трассы М-5, чтобы открыть ее летом этого года.

Развязку на 624-м километре трассы М-5 откроют уже летом

Сейчас подрядчик занимается надземным пешеходным переходом: идет сборка и монтаж каркасов под поликарбонатное покрытие, привезли наклонные подъемники для маломобильных групп населения и готовятся к установке направляющих.

Одновременно рабочие прокладывают сети газоснабжения, обустраивают наружное освещение, погружают стойки и собирают барьерное ограждение на проезжей части путепровода.

Развязку на 624-м километре трассы М-5 откроют уже летом

«К весне планируем завершить монтаж секций водоотвода на мостовом сооружении и оборудования на локальных очистных сооружениях, а также устройство лестничных маршей на подходах. Корректируем график производства работ, чтобы в июне подрядчик мог положить финишный слой асфальта, посеять траву, сформировать и укрепить откосы и подготовить путепровод вместе с пешеходной частью к эксплуатации», - сообщил Александр Басенко.

Развязка протяженностью 4 километра соединит микрорайоны Заря и Арбеково через проспект Строителей. Предусмотрены 4 полосы движения, 8 съездов и 2 местных проезда.

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Источник — фото из тг-канала Александра Басенко
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