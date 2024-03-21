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Общество

В Пензе на вскрытых сразу после ремонта дорогах обнаружили дефекты

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Во всех районах Пензы проверили состояние отремонтированных дорог. Эксперты выявили дефекты полотна там, где ресурсники вскрывали асфальт для устранения аварий на подземных коммуникациях.

«До апреля должен быть определен объем работ, а до 1 июля 2024 года - объекты, на которых имеются некачественные устранения дефектов проезжей части. Они должны быть приведены ресурсниками в нормативное состояние», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, летом 2023 года в Пензе отремонтировали улицу Пушкина. В начале сентября недалеко от пересечения с Плеханова свежеуложенный асфальт вскрыли из-за аварии на тепломагистрали.

Глава города тогда указал подрядчику на непродуманность решения, заявив, что все работы можно было осуществить без нарушения целостности дорожного покрытия - через участок в зеленой зоне поблизости.

В октябре ресурсоснабжающая организация снова вскрыла асфальт на Пушкина, на этот раз - на перекрестке со Ставского: случилась авария на запорной арматуре трубопровода холодного водоснабжения. Как выяснилось, работы опять начали без согласования с мэрией.

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Источник — фото областного минстроя
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