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Общество

На ул. Пушкина без особой надобности вскрыли новый асфальт

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В понедельник, 4 сентября, на улице Пушкина в Пензе из-за аварии на тепломагистрали вскрыли недавно уложенный асфальт. Одна полоса движения оказалась недоступной для автомобилистов.

Как выяснилось, работы начались без согласования с городской администрацией. Глава Пензы Александр Басенко собрал на объекте срочное совещание.

«Указал подрядчику на непродуманность решения вскрывать свежеуложенный асфальт. Знаю, что все работы можно было осуществить без нарушения целостности совсем недавно отремонтированного дорожного покрытия - провести раскопки в зеленой зоне рядом», - отметил он.

Представителей ресурсоснабжающей организации призвали качественно восстановить дорожное полотно, причем в максимально сжатые сроки.

Ремонт улицы Пушкина, проводившийся по нацпроекту, завершился в середине августа. Рабочие отфрезеровали проезжую часть, заменили бортовой камень, уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетона на дороге и тротуарах.

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Источник — фото № 3 t.me/basenkoAN
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