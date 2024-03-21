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Общество

Пензенская область получит 121 млн на лекарства от гепатита С

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Пензенская область в течение ближайших трех лет получит 121 млн 385 тыс. 700 рублей на лекарственное обеспечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С: 39 млн 556 тыс. 800 - в 2024-м, 40 млн 614 тыс. 200 - в 2025-м и 41 млн 214 тыс. 700 в 2026-м.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«С помощью федерального финансирования будут закуплены лекарственные препараты для амбулаторного лечения пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением», - уточняется в сопроводительной информации на официальном сайте исполнительного органа госвласти.

В целом в субъекты России дополнительно направят по 4,5 млрд рублей ежегодно. «В результате такими лекарствами будет обеспечено более 75,8 тысячи человек», - отметил Михаил Мишустин, комментируя принятое решение.

Ранее главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Пензенской области Елена Матвеева рассказала, по каким признакам можно распознать гепатит С на ранней стадии.

В первую очередь о наличии заболевания свидетельствуют пожелтевшие склеры и кожа, темная моча, осветленный кал при сопутствующих жалобах на слабость, снижение работоспособности, умеренный дискомфорт. Также характерные симптомы - тяжесть в правом подреберье, тошнота, отсутствие аппетита. Иногда на теле высыпают зудящие красные мелкие волдыри.

При осмотре пациента с гепатитом С врач может отметить увеличение размеров печени, реже - селезенки. В более тяжелых случаях наблюдаются повышенная кровоточивость, зуд кожи, похудание, «печеночный» запах изо рта. Для точной постановки диагноза рекомендовано проведение биохимического анализа крови, УЗИ органов брюшной полости, а также серологические тесты (маркеры на вирусный гепатит С в сыворотке крови).

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