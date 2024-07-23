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Общество

В Пензе действуют пункты приема просроченных лекарств

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В Пензе работают пункты приема медикаментов с истекшим сроком годности. Как пояснили в центре управления регионом, просроченные лекарства относятся к числу самых токсичных отходов. Они попадают на свалки, а оттуда - в почву и сточные воды. Собранные же препараты отправляются на утилизацию на специализированный завод в Ярославской области.

Пункты приема находятся в Пензе по следующим адресам:

- ул. Захарова, 20;

- ул. Титова, 13;

- ул. Московская, 19;

- ул. Коммунистическая, 34;

- ул. Терновского, 90/50.

Пензенцы могут сдать как таблетированные, так и жидкие препараты. В первую очередь утилизации подлежат сосудосуживающие и нестероидные средства, антисептики и антидепрессанты.

В дальнейшем по акции «Безопасные лекарства» планируется установить подобные контейнеры не только в Пензе, но и в других населенных пунктах области.

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Источник — фото pixabay.com
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