Пензенцам перечислили основные симптомы грозного заболевания

16.03.2024 | 10:24

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Пензенской области Елена Матвеева рассказала, по каким признакам можно распознать гепатит С на ранней стадии. Рекомендации врача размещены на сайте регионального минздрава.

В первую очередь о наличии заболевания свидетельствуют пожелтевшие склеры и кожа, темная моча, осветленный кал при сопутствующих жалобах на слабость, снижение работоспособности, умеренный дискомфорт. Также характерные симптомы - тяжесть в правом подреберье, тошнота, отсутствие аппетита. Иногда на теле высыпают зудящие красные мелкие волдыри.

При осмотре пациента с гепатитом С врач может отметить увеличение размеров печени, реже - селезенки. В более тяжелых случаях наблюдаются повышенная кровоточивость, зуд кожи, похудание, «печеночный» запах изо рта.

Общий анализ крови может показать, что количество лейкоцитов в норме или умеренно снижено, уровень лимфоцитов повышен, тромбоциты понижены, скорость оседания эритроцитов (СОЭ) в норме или ниже ее.

«По результатам первого этапа диспансеризации терапевт осматривает кожные покровы, слизистые губ и ротовой полости, проводит пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов. При наличии жалоб и симптомов пациент направляется на дообследование вне рамок диспансеризации», - проинформировала Елена Матвеева.

Для точной постановки диагноза рекомендовано проведение биохимического анализа крови, УЗИ органов брюшной полости, а также серологические тесты (маркеры на вирусный гепатит С в сыворотке крови).

«Помните, что гепатит С является абсолютно излечимым заболеванием. Но все зависит от того, на каком этапе развития болезни пациент обратился к врачу», - резюмировала врач.