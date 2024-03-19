В Пензе собственник магазина проиграл суды из-за мусорных баков

19.03.2024 | 21:29

В Пензе суд оштрафовал владельца сетевого магазина, расположенного на проспекте Победы, 138, за то, что рядом с торговой точкой не было контейнерной площадки для мусора.

Администрация Октябрьского района выявила нарушение 19 сентября прошлого года во время выездного обследования. 15 ноября собственника оштрафовали на 20 000 рублей.

Не согласившись с постановлением, представитель организации подал жалобу сначала в Октябрьский районный суд Пензы, а затем в областной суд.

«Довод о том, что ответственность за организацию мест накопления твердых бытовых отходов лежит на арендодателе - собственнике помещения, суды двух инстанций сочли несостоятельным», - сообщили в пресс-службе судебной системы Пензенской области.

Всем предпринимателям напомнили, что наличие в договоре аренды пункта, предусматривающего обязанность арендодателя предоставить места для размещения баков, не освобождает арендатора от ответственности в рамках «Кодекса Пензенской области об административных правонарушениях».