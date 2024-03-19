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Общество

В мэрии ответили, сколько собак умертвили в приюте за год

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В администрации Пензы ответили на вопрос, касающийся усыпления собак, которые содержатся в городском приюте.

«Можно узнать, скольким животным за прошлый год провели эвтаназию?» - поинтересовался читатель сетевого издания «ПензаИнформ».

Его вопрос направили в мэрию. В ответе за подписью заместителя главы Пензы по городскому хозяйству Ильдара Усманова говорится, что в 2023 году эвтаназии не подвергли ни одно животное.

«Дополнительно сообщаем, что животных, содержащихся в приюте, умерщвлять запрещено, за исключением случаев непереносимых физических страданий при неизлечимых заболеваниях и неизлечимых последствиях острых травм, несовместимых с жизнью животных», - отметили в документе.

Прошлой весной депутаты на сессии гордумы обсудили вопрос эвтаназии бродячих собак. Народные избранники заявили, что у властей очень мало возможностей добиться снижения популяции уличных псов, а случаи агрессии со стороны животных фиксируются все чаще, гибнут взрослые и дети. Многие высказались за умерщвление собак.

На федеральном уровне принят закон, позволяющий регионам самостоятельно решать данный вопрос. «Гуманная эвтаназия» появилась в Бурятии, Туве, Астраханской и Магаданской областях, Республике Алтай, на Чукотке и в Забайкалье.

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