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Общество

Пензенские депутаты поддержали эвтаназию бродячих собак

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Эвтаназия бродячих собак стала предметом обсуждения на сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 28 апреля.

Депутаты поинтересовались у начальника управления ЖКХ Ильдара Усманова, что известно о передаче регионам функции, позволяющей усыплять особо агрессивных собак. Законопроект прорабатывается сейчас на федеральном уровне.

Ильдар Усманов пояснил: ему известно лишь то, что публикуется в СМИ, вопрос обсуждается в Госдуме, конкретной информации нет.

Он уточнил, что в Пензе на пожизненном содержании в приюте находятся всего три собаки, остальные после отлова и стерилизации выпущены в ту же среду или переданы в добрые руки.

«Мы не можем добиться снижения популяции агрессивных хищников. Количество животных неизвестно ни одной структуре, хотя бы даже примерное. Рад услышать, что 3 животных безвозвратно изъяты с улиц нашего города, но, грубо говоря, на 10-20 тысяч других бродячих животных это даже меньше, чем капля в море», - посетовал депутат Александр Смирнов. Он предложил запустить механизмы муниципально-частного партнерства по отлову и содержанию животных в приютах.

По мнению депутата Александра Трутнева, народные избранники должны более активно продвигать инициативу о частичной эвтаназии, потому что стерилизация стерилизацией, а «зубы собакам никто не дергает, у них нет стоматолога», то есть от нападения псов с бирками в ушах никто не застрахован. Он несколько раз подчеркнул: существующий закон не работает.

Глава Пензы Александр Басенко назвал процедуру по отлову, стерилизации, вакцинации и выпуску в среду обитания бесполезной тратой бюджетных денег. «Из 7 собак, которые загрызли ребенка в Оренбурге, 3 были кастрированы и с бирками на ушах», - напомнил он о трагедии, произошедшей 16 апреля.

Депутат Владимир Кузнецов поддержал главу: «Взгляните в глаза тем, кто потерял ребенка или кого-нибудь из взрослых. Я понимаю всех этих «зеленых», зоозащитников, но не дай бог такое горе кому-нибудь в семью. Как можно здесь демагогию вести?»

Все новое - хорошо забытое старое: депутат Илья Селиванов предложил брать пример с Советского Союза, то есть усыплять собак. «Я думаю, половина жителей, которые застали это, уже морально готовы, а вторая половина должна отнестись с пониманием», - отметил он.

Депутат Андрей Рудской высказал другую точку зрения: «Убить проще всего, но мы в конце концов должны стремиться к гуманизации общества. Закон работает хорошо там, где следят за его исполнением, а там, где деньги разворовываются, происходят печальные случаи». Он подчеркнул: нужно настаивать на увеличении финансирования мероприятий по отлову.

Председатель гордумы Владимир Мутовкин подвел итог дискуссии: «Мы второй созыв переливаем из пустого в порожнее, но решить ничего нельзя. На федеральном уровне, слава богу, услышали, сейчас будут отдавать это на откуп региональным властям. Если будет закон о гуманной эвтаназии, его необходимо применять, потому что у нас два пути: либо заниматься эвтаназией, либо выделять миллионы, чтобы отлавливать всех собак и содержать их в питомнике. Потому что стерилизация ничего не дает, собаки становятся только более агрессивными».

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