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Общество

Пензенцы увидят горящую Масленицу с расстояния в 50 метров

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В воскресенье, 17 марта, в Пензе отметят широкую Масленицу. Праздничные гулянья пройдут на нескольких площадках.

Для горожан организуют концерты, конкурсы и угощение.

В центральном парке культуры и отдыха им. Белинского праздничная программа начнется в 12:00. Чучело там подожгут в 19:00.

Парк посетили сотрудники регионального ГУ МЧС России. Они проинструктировали работников о мерах противопожарной безопасности.

«Площадка для сжигания чучела зимы в радиусе 50 метров должна быть оцеплена. При этом в непосредственной близости от костра должны отсутствовать легковоспламеняющиеся предметы и присутствовать первичные средства пожаротушения», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Также Масленица пройдет в Детском парке имени Ульяновых, начало гуляний - в 11:00. Поджигание чучела запланировано на 18:00.

В Комсомольском парке масленичные гулянья тоже начнутся в 11:00, Масленицу подожгут в 17:00.

В Пензенском зоопарке, как обычно, сожгут две Зимы: в 11:50 и в 13:50.

Согласно прогнозу синоптиков Приволжского гидрометеоцентра, 17 марта солнце не порадует пензенцев своим появлением. Вероятен снег с дождем, температура воздуха днем +2…+4, вечером +1…+2.

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