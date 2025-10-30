Криминал

Осужденный за пьяную езду пензенец остался без Chevrolet Niva

Привычка садиться за руль в нетрезвом виде обернулась для 44-летнего жителя областного центра уголовным наказанием. Приговор вынес Железнодорожный районный суд.

Горожанин уже лишался водительского удостоверения в 2023 году, а в мае 2025-го он снова привлек внимание сотрудников Госавтоинспекции, когда ехал вечером на своем Chevrolet Niva по улице Грибоедова в Пензе.

Мужчине предложили пройти освидетельствование, которое показало наличие алкогольного опьянения. Оспаривать результаты он не стал, уточнили в областной прокуратуре.

В суде пензенец полостью признал вину. Его приговорили к 300 часам обязательных работ, лишили водительских прав на 2 года и 6 месяцев, а Chevrolet Niva изъяли в пользу государства.

Приговор в законную силу пока не вступил.

