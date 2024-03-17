Число людей, собирающихся в этом году поститься, обновило рекорд

17.03.2024 | 15:15

В понедельник, 18 марта, начинается Великий пост. Соблюдать его в этом году намереваются 18% опрошенных.

По наблюдениям ВЦИОМ, число людей, желающих придерживаться Великого поста, обновило рекорд (2019 и 2021 годы - по 13%).

«Больше половины православных россиян сообщили, что обычно не соблюдают посты (56%, -18 п.п. к 2022 году). В этом году показатель минимален, в предшествующие замеры с 2018 по 2022 год так отвечали 71-75%. Более четверти (29%) отметили, что соблюдают некоторые посты, за пять лет подобная религиозная стратегия стала ощутимо популярнее (2019-й - 8%). Одновременно с этим сократился процент православных, соблюдающих только Великий пост (2022-й - 19%, 2024-й - 9%). Строго соблюдают все посты 4% православных», - подсчитали исследователи.

Во ВЦИОМ описали россиянина, который планирует соблюдать пост. Это женщина старше 35 лет, жительница села или небольшого города с населением до 100 000 человек, предпочитающая получать информацию из теленовостей.

Не намерен поститься мужчина молодого возраста, с высшим или незаконченным высшим образованием, житель одной из столиц или города-миллионика, активный пользователь интернета, называющий себя неверующим.

Великий пост у православных самый строгий и длинный. Он завершится 4 мая.

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Пензенской области Елена Матвеева посоветовала воздержаться от соблюдения поста жителям области с проблемами со здоровьем, детям до 14 лет, беременным и кормящим матерям, тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, анемией.

«Первое время, пока происходит переход на постную пищу, может чаще возникать чувство голода, и человеку потребуется есть уже не 3 раза в день, а 5 или 6. Также может появиться желание есть много бобовых и орехов, но в большом количестве они могут вызвать вздутие живота. Поэтому бобовые и орехи советую вводить в рацион по одной столовой ложке в день», - рассказала Елена Матвеева.

Она порекомендовала постящимся есть в первой половине дня крупы и крахмалистые овощи, во второй - продукты с низким гликемическим индексом (кабачки, зелень, все виды листовых овощей, бобовые, перловка, ячневая крупа, гречка). Лучше воздержаться от употребления большого количества сладкого, орехов, фруктов, так как они очень калорийны.

Если во время поста появились слабость, утомляемость, повышенная сонливость, другие неприятные симптомы, снизилась концентрация внимания, при вставании темнеет в глазах или мелькают черные мушки, нужно незамедлительно обратиться к врачу.