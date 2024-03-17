Сетевое издание|18+|Воскресенье|17 мар 2024|15:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Бессонница и головная боль: названы признаки переедания блинами

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


На Масленицу переедание блинами - обычное дело. Многие жители Пензенской области едят их в течение всей недели, иногда несколько раз в день. Особенно велик риск у тех, кто поел традиционное масленичное угощение после длительного перерыва в приеме пищи.

Известно, что насыщение наступает, как правило, через 12 минут после начала приема пищи. Поэтому голодному человеку трудно контролировать количество съеденных блинов. Чтобы избежать переедания, нужно жевать медленно и тщательно.

В беседе с aif.ru врачи назвали признаки переедания блинами. К ним относятся тяжесть и боли в желудке, тошнота, сонливость вначале, переходящая в бессонницу, усталость, головная боль.

Медики советуют в этом случае не поддаваться искушению лечь и вздремнуть. Не стоит и пытаться запить чувство дискомфорта большим количеством воды, ведь стенки желудка и так растянуты.

Лучше отправиться на прогулку, заняться домашними делами, а перед этим принять антацид (нейтрализует соляную кислоту, уберет вздутие и рефлюкс), гастропротектор (защитит слизистую желудка). Также можно использовать адсорбент (выведет из организма токсины и отравляющие вещества), препарат от газообразования, ферменты, помогающие в расщеплении пищи.

Врачи посоветовали применять эти препараты в течение трех дней после переедания и обязательно заняться разгрузкой организма: есть только легкие блюда небольшими порциями, отказаться от перекусов.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте