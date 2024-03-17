Бессонница и головная боль: названы признаки переедания блинами

17.03.2024 | 10:19

На Масленицу переедание блинами - обычное дело. Многие жители Пензенской области едят их в течение всей недели, иногда несколько раз в день. Особенно велик риск у тех, кто поел традиционное масленичное угощение после длительного перерыва в приеме пищи.

Известно, что насыщение наступает, как правило, через 12 минут после начала приема пищи. Поэтому голодному человеку трудно контролировать количество съеденных блинов. Чтобы избежать переедания, нужно жевать медленно и тщательно.

В беседе с aif.ru врачи назвали признаки переедания блинами. К ним относятся тяжесть и боли в желудке, тошнота, сонливость вначале, переходящая в бессонницу, усталость, головная боль.

Медики советуют в этом случае не поддаваться искушению лечь и вздремнуть. Не стоит и пытаться запить чувство дискомфорта большим количеством воды, ведь стенки желудка и так растянуты.

Лучше отправиться на прогулку, заняться домашними делами, а перед этим принять антацид (нейтрализует соляную кислоту, уберет вздутие и рефлюкс), гастропротектор (защитит слизистую желудка). Также можно использовать адсорбент (выведет из организма токсины и отравляющие вещества), препарат от газообразования, ферменты, помогающие в расщеплении пищи.

Врачи посоветовали применять эти препараты в течение трех дней после переедания и обязательно заняться разгрузкой организма: есть только легкие блюда небольшими порциями, отказаться от перекусов.