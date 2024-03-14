Юрист: Даже проверка баланса чужой карты может стать преступлением

14.03.2024 | 07:56

Жители Пензенской области нередко находят банковские карты, потерянные их владельцами. Однако не все спешат вернуть находку хозяину. Многие считают, что могут потратить чужие деньги, не подозревая, что могут стать фигурантами уголовного дела.

Так, к примеру, случилось с 28-летней пензячкой, которая нашла кошелек забывчивой пенсионерки и лежавшей в нем картой расплатилась за покупки. Аналогичная история произошла с 35-летниим бессоновцем, воспользовавшимся картой 64-летней пензячки.

Адвокат Алексей Панфилов разъяснил «Известиям», что нужно делать с найденной картой.

«Прежде всего стоит разграничить понятия «находка» и «присвоение». С юридической точки зрения находка представляет собой обнаружение чужого имущества, которое затем должно быть возвращено владельцу или передано в компетентные органы. Присвоение же в свою очередь подразумевает умышленное использование или распоряжение найденным имуществом как собственным. Именно в случае использования денежных средств с найденной карты законодательство рассматривает это как присвоение», - пояснил он.

Использование чужих денег без согласия владельца может квалифицироваться как мошенничество или кража. Наказание может быть разным - от штрафа в размере до 100 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 5 лет. При этом нужно будет возместить владельцу карты причиненный ущерб.

«Это может включать в себя не только возвращение потраченных средств, но и компенсацию морального вреда, если таковое было. Из-за этого суд может обязать кроме возврата средств выплатить владельцу карты дополнительную компенсацию», - уточнил юрист.

Алексей Панфилов также напомнил, что помимо возможного уголовного преследования будет нанесен значительный урон репутации. Он предупредил: даже проверка баланса найденной банковской карты может быть расценена как несанкционированный доступ.

По словам адвоката, человеку, нашедший карту, следует связаться с банком, выпустившим ее. Если по каким-то причинам это невозможно, то лучше всего сдать карту в ближайшее отделение полиции.

«В случае обнаружения чужой банковской карты самым правильным решением будет попытаться вернуть ее законному владельцу или передать компетентным органам», — заключил Панфилов.