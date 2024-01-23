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Криминал

Пензячка нашла кошелек и обрела проблемы с законом

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28-летняя пензячка может потерять свободу из-за подобранного кошелька. Она нашла его в продуктовом магазине и стала пользоваться содержимым.

Это случилось в январе. Кошелек забыла 75-летняя пенсионерка, когда расплачивалась за покупки. Внутри были 3 000 рублей и банковская карта. Через время женщина вернулась в торговую точку, ничего не обнаружила и отправилась в полицию.

«Позже она узнала, что с ее карты было списано более 5 000 рублей», - сообщила следователь отдела по расследованию преступлений ОП № 2 УМВД России по г. Пензе Юлия Мартышкова.

Пензячка нашла кошелек и обрела проблемы с законом

Подозреваемую нашли. Она во всем призналась и рассказала, как увидела кошелек, убедилась, что никто не обращает внимания, и забрала себе. Деньги горожанка присвоила, а картой расплачивалась в других магазинах.

Пензячка нашла кошелек и обрела проблемы с законом

«В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело, санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет», - отметила Юлия Мартышкова.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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