В 2023 году в Пензе пассажиропоток вырос почти на 50%

14.03.2024 | 14:45

В 2023 году пассажиропоток в Пензе увеличился на 47,8% по сравнению с 2022-м. Данные статистики начальник управления транспорта и связи Юрий Юрасов озвучил на заседании в гордуме в четверг, 14 марта.

На автобусах большого класса и троллейбусах пензенцы совершили 40 млн 937 тыс. 333 поездки, из них 2 млн 478 тыс. 863 - льготные.

«Льготным проездом воспользовались 10 604 гражданина, за аналогичный период 2022 года - 10 116», - уточнил Юрасов.

Федеральные и региональные льготники совершили 2 млн 217 тыс. 54 поездки. За них перевозчикам возместили 39 млн 365 тыс. 900 рублей.

Городские льготники воспользовались автобусами и троллейбусами 261 тыс. 809 раз, а перевозчики получили из бюджета 5 млн 153 тыс. 600 рублей.

Учет количества пассажиров маршруток не ведется, отметил начальник управления.