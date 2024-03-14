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Общество

Комментарий под постом в соцсети обойдется бессоновцу в 11 000 рублей

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Жителя Бессоновского района наказали рублем за негативный комментарий в соцсети «ВКонтакте».

Согласно материалам дела, мужчина зашел в сообщество «Криминал» и высказал мнение, в котором усмотрели признаки экстремизма.

«Он оставил комментарий, который содержит высказывание, выражающее обоснование необходимости совершения враждебных (насильственных) действий (ломать) по отношению к группе лиц, объединенных по признакам расы, национальности, языка, происхождения (лица кавказского и/или среднеазиатского происхождения)», - пояснили в пресс-службе Бессоновского районного суда.

Этот комментарий увидели во время проверки сотрудники управления по противодействию экстремизму УМВД России по Пензенской области. Был составлен рапорт на имя начальника управления. Этот документ предъявили в суде.

При вынесении решения об административном наказании суд учел то, что мужчина признал вину и раскаялся в содеянном, а также наличие у него на иждивении маленького ребенка.

Сельчанина оштрафовали на 11 000 рублей. Пока постановление в силу не вступило и может быть обжаловано.

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