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Общество

В Пензе составили протоколы на 11 водителей автобусов и маршруток

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В Пензе проверили перевозчиков. Сотрудники ГИБДД оценили техническое состояние автобусов и маршруток перед отправлением на линию.

Мероприятие «Автоперевозчик» провели с целью предупреждения ДТП с участием общественного транспорта, сообщили в УГИБДД УМВД России по области.

В Пензе составили протоколы на 11 водителей автобусов и маршруток

За время рейда к административной ответственности привлекли 11 водителей, в их числе - трое шоферов, управлявших машинами, диагностические карты на которые оформили ненадлежащим образом.

В Пензе составили протоколы на 11 водителей автобусов и маршруток

6 административных протоколов составили на должностных лиц.

В Пензе составили протоколы на 11 водителей автобусов и маршруток

«Госавтоинспекция призывает водителей пассажирского транспорта неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и напоминает, что они несут ответственность не только за свою безопасность, но прежде всего за жизнь и здоровье пассажиров», - подчеркнул начальник отделения технического надзора ОГИБДД УМВД России по Пензе Евгений Бычков.

В Пензе составили протоколы на 11 водителей автобусов и маршруток

Многие горожане помнят ЧП, которое случилось в конце февраля с маршруткой № 9м. Пассажиры оказались заблокированными в микроавтобусе: главную дверь заклинило, запасной выход, по словам водителя, не работал. Горожанам пришлось выходить в переднюю дверь, а для этого требовалось перелезть через высокие спинки сидений.

Как сообщили в министерстве цифрового развития, транспорта и связи региона, на линию машина вышла технически исправной, что подтверждает отметка механика в путевом листе и журнале. Блокировку запасного выхода сочли грубым нарушением, но нашлось объяснение: машину помыли, вода замерзла, поэтому открыть двери было невозможно.

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Источник — видео и фото УГИБДД УМВД России по области
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