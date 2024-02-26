Маршрутку № 9м с неоткрывшимися дверями назвали исправной

26.02.2024 | 13:32

В министерстве цифрового развития, транспорта и связи региона прокомментировали инцидент в пензенской маршрутке № 9м.

Утром в понедельник, 26 февраля, пассажиры оказались заблокированными в микроавтобусе: главную дверь заклинило, запасной выход, по словам водителя, не работал. Горожанам пришлось покидать салон через переднюю дверь. А для этого требовалось перелезть через высокие спинки сидений.

Пассажиры поинтересовались, каким образом водитель проверял маршрутку перед рейсом, но тот не смог ответить на заданный ему вопрос.

Как сообщили в министерстве, на линию машина вышла технически исправной, что подтверждает отметка механика в путевом листе и журнале.

«К сожалению, от технической неисправности не застрахован никакой механизм», - посетовали в министерстве.

К грубым нарушениям специалисты отнесли блокировку запасного выхода, однако закрытым аварийным дверям нашлось объяснение.

«После прохождения технического осмотра водитель прошел мойку транспортного средства, вследствие чего задние двери замерзли. Временно открыть их было невозможно. В связи с чем водитель был вынужден высаживать пассажиров через переднюю дверь», - пояснили в министерстве.

С водителем маршрутки провели беседу и индивидуальный дополнительный инструктаж, а компании-перевозчику поручили лучше следить за техническим состоянием транспорта перед выходом в рейс, добавили в министерстве.