Светофор на перекрестке Калинина и Свердлова будет работать и ночью

13.03.2024 | 13:37

Светофор на перекрестке улиц Калинина и Свердлова в Пензе переведут в круглосуточный режим работы. Об этом сообщили в управлении ЖКХ, отвечая на вопросы водителей.

«Объект планируется перевести в режим работы круглосуточной трехцветной сигнализации до 25 марта текущего года», - цитирует ведомство телеграм-канал «Есть ответ?».

В Пензе продолжает работать в режиме мигающего желтого сигнала светофор на перекрестке улиц Володарского и Кураева. Регулировщик был переведен в него в январе.

Настроить светофор на стандартный ритм планируется в конце марта.

До этого времени движение в прямом направлении по улице Кураева запрещено, возможно осуществление только маневра правого поворота.