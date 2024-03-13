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Общество

Светофор на перекрестке Калинина и Свердлова будет работать и ночью

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Светофор на перекрестке улиц Калинина и Свердлова в Пензе переведут в круглосуточный режим работы. Об этом сообщили в управлении ЖКХ, отвечая на вопросы водителей.

«Объект планируется перевести в режим работы круглосуточной трехцветной сигнализации до 25 марта текущего года», - цитирует ведомство телеграм-канал «Есть ответ?».

В Пензе продолжает работать в режиме мигающего желтого сигнала светофор на перекрестке улиц Володарского и Кураева. Регулировщик был переведен в него в январе.

Настроить светофор на стандартный ритм планируется в конце марта.

До этого времени движение в прямом направлении по улице Кураева запрещено, возможно осуществление только маневра правого поворота.

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