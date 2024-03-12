В Пензенской области анонсировали акцию «Сообщи, где торгуют смертью»

12.03.2024 | 20:42

18 марта в Пензенской области стартует первый этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Внести свой вклад в противодействие распространению запрещенных веществ может любой. Для этого нужно сообщить необходимую информацию по телефону горячей линии регионального УМВД России 59-10-10 (работает круглосуточно).

Также можно воспользоваться телефоном доверия областной наркологической больницы (45-49-79) или Единой службы срочной социальной помощи города Пензы (44-00-03).

«Цель акции - привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, получение значимой оперативной информации, оказание квалифицированной помощи и консультирование по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц», - уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Акция продлится до 29 марта.