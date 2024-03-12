Контроль за строительством развязки на ГПЗ обойдется в 2 млн

12.03.2024 | 17:26

Контроль за строительством развязки на пересечении улиц Антонова и Измайлова в микрорайоне ГПЗ обойдется в 2 млн 6 тысяч 210 рублей 80 копеек.

Итоги электронного аукциона, проводившегося на портале госзакупок, подвели 11 марта. Начальная (максимальная) цена равнялась 4 млн 559 тысячам 570 рублям.

На торги поступило 8 заявок. Рабочая комиссия выбрала вариант с самым низким ценовым предложением, где стоимость услуги сокращена на 56%.

Под строительным контролем подразумевается проверка соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям различных регламентов, результатам инженерных изысканий.

Развязка на ГПЗ должна быть готова к ноябрю 2024 года. Площадь и протяженность перекрестка увеличатся. Ширина полосы проезжей части составит от 3,5 м, пешеходной - 3 м. Движение будет регулироваться не светофорами, а с помощью разметки и дорожных знаков.

На подготовительном этапе переустраивали газовые, водопроводные и электрические сети, каналы связи, а также ливневую канализацию.

Чиновники надеются, что развязка поможет решить проблемы с вечными заторами на въезде в микрорайон и при выезде из него. Сами пензенцы не раз высказывали мнение, что движение на ГПЗ, напротив, затруднится.